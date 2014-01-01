Помимо усиленных полок можно установить штанги для одежды на плечиках и другие элементы хранения.
Дополнительно можно сделать гидроизоляцию, чтобы надежно защитить вещи от воды и грязи
Возгорание внутри шкафа ликвидировано
без серьезных последствий
Всегда ли в вашей квартире находится место для лыж, сноуборда, спортивного снаряжения? Как насчет коробок от бытовой техники, которые следует хранить на случай обращения в сервисный центр?
Почему бы не приобрести шкаф для паркоместа, шкаф на лестничную площадку или другое изделие, которое бы стало местом временного или постоянного хранения самых разных вещей? Ведь они в прямом смысле съедают квадратные метры вашей квартиры!
Для начала стоит определиться с типом конструкции. Лучший выбор - именно шкаф, а не стеллаж или роллетный бокс. Бывают металлические шкафы в паркинг, шкафы для паркоместа, шкафы для лестничной площадки и многие другие.
Наша компания занимается изготовлением качественных и долговечных шкафов. Роллетные боксы, которые весьма популярны сейчас, - это всего лишь легкое ограждение, возведенное вокруг стеллажа. Шкафы долговечнее, чем боксы. Они более прочные и сложные в монтаже.
К сожалению, многие покупатели не видят различий и отдают предпочтение более дешевым изделиям, не понимая, чем они отличаются, а ведь качество непосредственно влияет на долговечность конструкции!
У нас вы можете заказать шкаф в подземный паркинг, шкаф для колес в гараж, шкаф на машино-место с рольставнями или шкаф в паркинг. Роллетные боксы не идут ни в какое сравнение с прочными, надежными изделиями, которые вы можете приобрести у нас. Наши шкафы рассчитаны на высокие нагрузки и служат многие десятилетия!
Квалифицированные и доброжелательные консультанты поделятся информацией о “ходовых” размерах, сообщат ориентировочную стоимость, а также предложат заказать выезд замерщика. Все это - бесплатно!
Главный критерий качества Шкафвпаркинг.москва - устойчивая прочная конструкция + грамотный многолетний опыт установщиков. Такая конструкция обладает не только высокой функциональностью и надежностью, но и имеет эстетический внешний вид.
Мы ориентируемся на довольного клиента!