Производство и монтаж роллетных шкафов
для паркинга в Москве и Московской области
Работаем в будни, выходные и праздники 8 (495) 088-04-11

Шкаф для паркинга
по вашему размеру

и конфигурации без предоплаты

Освободите место в квартире
и на балконе для хранения
более нужных вещей

Получите фото и координаты
наших шкафов на вашем паркинге

Установили шкафы на парковках

Нас рекомендуют российские звезды

Посмотрите, как устроены наши шкафы
для паркинга

Шкаф встраивается
на свободную от автомобиля часть паркоместа

У вас появляется новое пространство для хранения
за счет неиспользуемого места на паркинге
До
После

Монтируется «стык в стык»,
фиксируется к бетонной стене и полу

Стены и крыша шкафа собираются из профилированных стальных листов, роллетного профиля или сэндвич-панели Прочный, пожаробезопасный, не поддающийся коррозии материал
Конструкция усиливается алюминиевым уголком и скрепляется заклепкой Шкаф встает намертво, доступ посторонних лиц исключен
Фасад закрывается алюминиевой рольставней Она защищена от взлома, при этом легко открывается ключом и имеет плавный ход

Внутри шкафа устанавливается
стеллаж любой конфигурации

Помимо усиленных полок можно установить штанги для одежды на плечиках и другие элементы хранения.

Дополнительно можно сделать гидроизоляцию, чтобы надежно защитить вещи от воды и грязи

Испытание наших шкафов на соответствие
пожарной безопасности

Возгорание внутри шкафа ликвидировано
без серьезных последствий

Рассчитайте стоимость шкафа

Вопрос 1/4

Укажите приблизительно размеры

Ширина, мм
Высота, мм
Глубина, мм
Если вы не знаете какие-то параметры -
ничего страшного. Мы используем в
расчете «ходовой размер»
Роман, консультант компании
«Шкафвпаркинг.москва»

Храните вещи, которым
не нашлось места в квартире

От зимней резины до сноуборда

Одежду и чемодан
Спортивное снаряжение: лыжи, сноуборд, палатку, спальные мешки и рюкзаки
Инструменты для дома
Коробки и ящики
Диски, резина и автозапчасти
Детское автомобильное кресло и коляску

За 5 лет установили более 3000 шкафов

Посмотрите на некоторые из них

Наши шкафы вы можете найти на парковках Москвы и Московской области

Скорее всего мы уже осуществляли монтаж на вашем паркинге

Получите фото и координаты, чтобы убедиться в качестве

Вы получите лучший сервис

Посмотрите что о нас говорят клиенты

Среди наших клиентов есть высокопоставленные государственные
деятели, известные спортсмены и актеры

Будьте осторожны!

80% шкафов, которые мы встречаем на паркингах,
установлены неправильно

В результате: Быстро выходят из строя роль-ставни. Шкаф перестает закрываться. Стоимость замены - до 60% стоимости всего шкафа. Происходят кражи из шкафов. Выступающие элементы отгибают, саморезы - выкручивают.
Вот как это выглядит

Наши правила качественного монтажа

№1

Монтаж осуществляется по месту. Точно в уровень.

№2

Все элементы
соединяются заклепками.

№3

После установки нет щелей
и перекосов.

Столкнулись с неправильным монтажом?

Всего 5 шагов отделяют вас
от установки шкафа на парковке

«Шкафвпаркинг.москва» - пожаростойкие шкафы
от бренда №1

Предоставляем разрешающие документы на установку

Шкафы соответствуют требования безопасности МЧС России

Легендарное качество, проверенное временем

Собственное производство

Держим планку высокого качества и не завышаем цены

Необходимые комплектующие всегда на складе

Благодаря этому от заявки до монтажа проходит всего
48 часов

Эксперты в области установки шкафов ИМЕННО на подземных парковках

С 2014 года изготовили и установили более 3000 шкафов

Контакты

8 (495) 088-04-11 rolletniyshkaf@yandex.ru
Работаем каждый день с 9:00 до 22:00
без праздников и выходных
Есть вопросы?

Шкаф для паркинга
по вашему размеру и конфигурации
без предоплаты

Освободите место в квартире
и на балконе для хранения
более нужных вещей

Вызовите замерщика с образцами прямо сейчас.