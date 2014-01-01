Актуален ли для вас вопрос хранения автомобильных колес, велосипедов, детских кресел, чемоданов?

Всегда ли в вашей квартире находится место для лыж, сноуборда, спортивного снаряжения? Как насчет коробок от бытовой техники, которые следует хранить на случай обращения в сервисный центр?

Почему бы не приобрести шкаф для паркоместа, шкаф на лестничную площадку или другое изделие, которое бы стало местом временного или постоянного хранения самых разных вещей? Ведь они в прямом смысле съедают квадратные метры вашей квартиры!

Для начала стоит определиться с типом конструкции. Лучший выбор - именно шкаф, а не стеллаж или роллетный бокс. Бывают металлические шкафы в паркинг, шкафы для паркоместа, шкафы для лестничной площадки и многие другие.

Наша компания занимается изготовлением качественных и долговечных шкафов. Роллетные боксы, которые весьма популярны сейчас, - это всего лишь легкое ограждение, возведенное вокруг стеллажа. Шкафы долговечнее, чем боксы. Они более прочные и сложные в монтаже.

К сожалению, многие покупатели не видят различий и отдают предпочтение более дешевым изделиям, не понимая, чем они отличаются, а ведь качество непосредственно влияет на долговечность конструкции!

У нас вы можете заказать шкаф в подземный паркинг, шкаф для колес в гараж, шкаф на машино-место с рольставнями или шкаф в паркинг. Роллетные боксы не идут ни в какое сравнение с прочными, надежными изделиями, которые вы можете приобрести у нас. Наши шкафы рассчитаны на высокие нагрузки и служат многие десятилетия!

Почему клиенты отдают предпочтение именно Шкафвпаркинг.москва?

Наша компания предлагает индивидуальный подход и эксклюзивный дизайн для каждого заказа. Например, мы не только изготовим шкаф для подземной парковки в соответствии с нужными размерами, но и при необходимости покрасим его в нужный цвет! Некоторые клиенты предпочитают, чтобы шкафы были окрашены в цвет авто!

Выезд мастера на место установки осуществляется в течении 24 часов. Мы работаем и в праздничные, и в выходные дни. Часто замер осуществляется в день обращения.

После установки изделия и получения оплаты мы будем рады помочь со всеми необходимыми дополнительными работами, если клиенту понадобится, предположим, изменение стеллажной системы спустя какое-то время пользования шкафом. Также пойдем навстречу, если вы решите повысить функциональность изделия и купите крючки, кронштейны, другие крепления для установки нашими монтажниками. Все это сделаем для Вас бесплатно!

Перед заказом мастера всегда уточняют, что именно клиент собирается хранить, чтобы применить полученную информацию еще на этапе проектирования. Дизайнеры разработают эскиз, предоставят на согласование клиенту, и только после этого утвержденная конфигурация пойдет в производство.

За более чем 5 лет работы мы изготовили более 3 тысяч шкафов. Среди них как простые шкафы для хранения колес в паркинге, так и металлические шкафы с рольставнями, шкафы для машино-места, роллетные шкафы для парковки и многие другие изделия. Важно то, что все они - разработаны с учетом индивидуальных потребностей и пожеланий каждого конкретного заказчика.

Квалифицированные и доброжелательные консультанты поделятся информацией о “ходовых” размерах, сообщат ориентировочную стоимость, а также предложат заказать выезд замерщика. Все это - бесплатно!

Главный критерий качества Шкафвпаркинг.москва - устойчивая прочная конструкция + грамотный многолетний опыт установщиков. Такая конструкция обладает не только высокой функциональностью и надежностью, но и имеет эстетический внешний вид.

Мы ориентируемся на довольного клиента!